Dijsselbloem: kritiek De Jonge op coronarapport OVV klopt niet

De kritiek die Hugo de Jonge in december als minister van Volksgezondheid uitte op een concept-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak is “feitelijk niet waar”. Dat zegt OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. De OVV presenteerde woensdag de uiteindelijke versie van het rapport, en publiceerde ook de brief van De Jonge aan Dijsselbloem.

De bewindsman, inmiddels minister voor Volkshuisvesting, zei vanuit zijn toenmalige positie dat het lastig is “om de context van destijds, de grote onzekerheid, de enorme schaarste, de hoge verwachtingen, de paniek en de emotie, de tijdsdruk en de in zeer korte tijd gemaakte beleidskeuzes scherp te krijgen”. Door de opzet van het rapport is de Onderzoeksraad “de samenhang tussen bepaalde onderwerpen” uit het zicht verloren, meende De Jonge.

Dijsselbloem zegt in Nieuwsuur het niet eens te zijn met die kritiek. Hij benadrukt dat de werkwijze van de OVV juist “uniek” was omdat de Onderzoeksraad de crisisaanpak vanaf het begin in de gaten kon houden. “We zijn aan het begin van de crisis al begonnen. We hebben van het begin af aan al tweewekelijks met de hoofdrolspelers gebeld. We hebben steeds momentopnamen gemaakt, dat doen we tot de dag van vandaag.”

De onderzoekers zijn “bij bijna alle overleggen” aanwezig geweest “als vlieg op de muur”. De Onderzoeksraad heeft de uitgebreide brief van De Jonge naar eigen zeggen ontleed en per punt beoordeeld. Er is volgens Dijsselbloem “gekeken: heeft de minister nou een punt? Dat is niet zo.” Uit de brief blijkt ook “nog niet de bereidheid van de minister om wezenlijk te reflecteren op de fouten die gemaakt zijn”.

De Jonge zei woensdag niet vanuit zijn huidige positie te kunnen reageren op het rapport, omdat hij nu op een ander departement werkt. “Het is goed gebruik je niet te begeven op de portefeuille van een ander”, zei hij op vragen van de pers.