Kabinet trekt 28 miljoen euro uit voor compensatie vuurwerkverbod

Het kabinet maakt in totaal 28 miljoen euro vrij om vuurwerkhandelaren en importeurs te compenseren voor het vuurwerkverbod van afgelopen jaarwisseling. Ook toen mocht er geen vuurwerk afgestoken worden, om zo de door corona overvolle ziekenhuizen te ontlasten. De jaarwisseling daarvoor gold om dezelfde reden een vuurwerkverbod.

De regeling is verruimd ten opzichte van het vorige compensatiepakket. Nu kunnen handelaren tot 4500 euro per vestiging terugkrijgen. Handelaren kunnen voor maximaal vijf vestigingen geld terugkrijgen. In de regeling voor de jaarwisseling van 2020-2021 was er eenmalig 3500 euro beschikbaar.

Vuurwerkhandelaren kunnen bovendien 6 procent van de omzet uit 2019 vergoed krijgen, schrijven minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen, beiden van het ministerie van Infrastructuur, in een brief aan de Kamer. Dit is een vergoeding voor onder meer promotiekosten en het retourneren van betalingen, aldus de bewindslieden.

Ook importeurs en vervoerders kunnen weer compensatie krijgen. Zij kunnen evenveel geld terugkrijgen als vorig jaar.

Het kabinet wil het loket voor de compensatieaanvraag op 1 maart dit jaar openen. De bewindslieden verwachten de eerste betalingen eind april of begin mei.