Politieke partijen steken tienduizenden euro’s in online reclames

Politieke partijen zijn hun uitgaven aan internetadvertenties flink aan het opschroeven in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ze hebben tot nu toe wel minder hieraan uitgegeven dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Dat blijkt uit een analyse van rapporten van Google en het moederbedrijf van Facebook.

Bij elkaar opgeteld gaven politieke partijen, lokale afdelingen en partijen en kandidaat-raadsleden vorige week 60.000 euro uit aan internetadvertenties. Hierbij is gekeken naar reclames op de sociale netwerken Facebook en Instagram, de zoekmachine Google en het videoplatform YouTube. Rond deze tijd in 2021, tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, werd zo’n 90.000 euro uitgegeven aan politieke advertenties.

Lokale partijen gaven samen rond de 13.500 euro uit. Meestal gaven ze niet meer dan 100 euro uit. Het gezamenlijke bedrag pakt toch hoog uit omdat een groot aantal regionale partijen internetadvertenties heeft ingekocht, ruim 180.

Hart voor Den Haag was vorige week de lokale partij die het meest uitgaf aan internetadvertenties, tegen de 1000 euro. De partij van Richard de Mos doet bijvoorbeeld een oproep om uit twee campagneliedjes te stemmen welke de beste is. Ook de tegenslagen van de partij worden daarin bezongen. “Zij probeerden ons te wippen, zeven messen in je rug. Even slikken en weer doorgaan en zo zijn we weer terug”, klinkt het. Naar De Mos loopt een onderzoek omdat hij wordt verdacht van ambtelijke corruptie.

Van de partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer adverteerde de PvdA vorige week het meest op internet, voor een bedrag van rond de 8000 euro. Het gros van deze uitgaven is gedaan door regionale afdelingen van de partij. VVD volgt met een vergelijkbaar bedrag en GroenLinks en SP met elk ongeveer 6000 euro.

De genoemde bedragen zijn een schatting omdat Meta, het bedrijf achter Facebook, bij uitgaven onder de 100 euro geen precieze bedragen noemt. In zo’n geval is ervan uitgegaan dat de betreffende politieke partij of lokale afdeling 50 euro heeft uitgegeven.