Schiphol hoeft nog geen vluchten te annuleren voor storm

Schiphol verwacht dat de storm die vrijdag over Nederland trekt geen grote gevolgen zal hebben voor het vliegverkeer. Volgens een zegsman van de luchthaven kan vanwege de windrichting gewoon gebruikt worden gemaakt van een aantal start- en landingsbanen. Reizigers moeten wel rekening houden met mogelijke vertragingen.

In vrijwel het hele land worden vanaf 14.00 uur zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur door storm Eunice. De woordvoerder denkt dat het vliegverkeer vanaf dat moment wel last gaat krijgen, “maar niet dusdanig dat we op voorhand veel vluchten moeten annuleren”.

“Ja, het gaat waaien, heel hard waaien”, aldus de woordvoerder. Maar “de windrichting is gunstig”, zegt hij. Het vliegveld houdt verder rekening met de storm door gates te gebruiken die zoveel mogelijk in de luwte liggen en ook wordt alles buiten nog eens goed vastgezet.

Donderdag zorgde de storm Dudley ook voor vertragingen.