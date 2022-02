Vanwege storm rijden vrijdag vanaf 14.00 uur geen treinen

Vrijdagochtend zullen vanwege storm Eunice minder treinen rijden en vanaf 14.00 uur ligt al het treinverkeer stil. De NS meldt dat dit is besloten “met het oog op de veiligheid van onze reizigers en collega’s”. Het KNMI heeft vanaf vrijdagmiddag code oranje afgegeven vanwege de storm.

Er wordt extreem harde wind in het hele land verwacht wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen, aldus de NS, die samen met spoorbeheerder ProRail door het KNMI is gewaarschuwd. Vrijdag is daarom een storingsdienst van kracht. Volgens ProRail rijden regionale vervoerders in de ochtend wel volgens dienstregeling.

Zowel binnenlandse als internationale treinen zullen vanaf 14.00 uur helemaal niet meer rijden. De kans is namelijk groot dat er door de wind bomen op het spoor terechtkomen en het wordt te gevaarlijk geacht voor storingsploegen om uit te rukken.

De NS adviseert mensen die vrijdag toch met trein willen om de NS Reisplanner in de gaten te houden.