Kinderopvangorganisaties proberen opvang te bieden ondanks storm

Kinderopvangorganisaties proberen zoveel mogelijk opvang te blijven bieden tijdens storm Eunice. Ze hopen dat ouders bereid zijn om kinderen wat eerder op te halen als dat nodig is, maar sluiten locaties vooralsnog niet, zo blijkt uit een rondgang van ANP. Verschillende scholen sluiten vrijdag vanwege de storm, die vooral in het westen van het land heftig lijkt te worden.

Kinderopvangorganisatie Berend Botje, met meerdere locaties in Noord-Holland, vraagt ouders om hun kinderen “zo vroeg mogelijk” op te halen van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Dit “zodat ook onze pedagogisch medewerkers veilig naar huis kunnen”, aldus Berend Botje in een bericht aan ouders.

Wij zijn jong, een kinderopvangorganisatie met zo’n tweehonderd locaties in Brabant, Gelderland en Utrecht, sluit ook de deuren niet, aldus een woordvoerder. “Er zijn wel locaties die op het terrein van een onderwijsinstelling staan. Als die dichtgaat, dan sluit onze locatie daar ook.” Verder worden kinderen en medewerkers van opvanglocaties die bijvoorbeeld in het bos liggen uit voorzorg overbracht naar een veiliger locatie. “We willen niet dat medewerkers op meer afgelegen plekken vast komen te zitten met kinderen.”

Een woordvoerster van Kinderopvang Walcheren, met vijftig locaties in Zeeland, geeft aan “een beetje overvallen” te zijn door het bericht dat meerdere scholen in de omgeving vrijdag de deuren sluiten. “Gelukkig bieden zij zelf ook wel noodopvang. Wij hebben ouders in ieder geval laten weten dat we gewoon openblijven.” Wel “hoopt” de organisatie dat ouders een beetje willen meedenken en kinderen mogelijk eerder op willen halen, zodat ook medewerkers nog veilig thuis kunnen komen.

Over de medewerkers maakt een woordvoerder van Quadrant kindercentra met veertig locaties in en rond Gouda zich dan weer geen zorgen. “Wij zitten in een stedelijke omgeving en medewerkers wonen in de buurt.” De locaties blijven dan ook open zolang er kinderen zijn. “Maar als ouders hun kind eerder willen ophalen is dat natuurlijk prima.”