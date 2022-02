Code oranje zondagavond voor meerdere kustprovincies

Het KNMI heeft voor zondagavond code oranje afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland en het IJsselmeergebied vanwege zeer zware windstoten. Code oranje geldt van 20.00 tot 23.00 uur.

In de rest van het land is code geel van kracht. Boven land kunnen windstoten snelheden tot 100 kilometer per uur bereiken, aan zee tot mogelijk 120 kilometer per uur. Langs de westkust, op het IJsselmeer en in het Waddengebied is kans op opnieuw een officiƫle storm. Volgens Weer.nl is er ook maandag nog harde wind en zijn dan windstoten mogelijk van 75 tot 90 kilometer per uur. Aan zee kan het dan opnieuw tot storm komen met windstoten van ruim 100 kilometer per uur.

De nieuwe storm heeft de naam Franklin gekregen. De naam is gekozen ter nagedachtenis aan voormalig weerpresentator van de NOS Frank Kroonenberg. Hij werkte ruim veertig jaar bij het KNMI en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van Meteoalarm, het internationale platform met weerwaarschuwingen, en aan de naamgeving van stormen.

De weerdiensten van Ierland, Groot-Brittanniƫ en Nederland werken samen op het gebied van stormnamen. Als in een van die landen een code oranje of rood wordt uitgegeven voor storm, krijgt de storm een naam.