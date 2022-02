Partijen willen snel minder afhankelijk worden van Russisch gas

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne benadrukt hoe belangrijk het is om minder afhankelijk te worden van Russisch aardgas, vinden partijen in de Tweede Kamer. “De geopolitieke ontwikkelingen in Oost-Europa maken duidelijk dat een grote energie-afhankelijkheid van landen als Rusland ons enorm kwetsbaar maakt”, zegt VVD-Kamerlid Silvio Erkens. “We moeten onze afhankelijkheid van Rusland en andere onvrije landen op energiegebied snel verminderen.” Hij wil meer energieproductie op “eigen bodem” en roept het kabinet op snel met een strategie te komen.

Russisch gas en de sterk gestegen energierekeningen, die het gevolg zijn van de hoge gasprijs, spelen een grote rol tijdens het Kamerdebat over de klimaatplannen van het kabinet. “De dreigende situatie in Oekraïne toont dat het cruciaal is om onafhankelijk te worden van olie en gas”, zegt Suzanne Kröger (GroenLinks). Ze vraagt zich af of het mogelijk is om grote bedrijven als Shell, die profiteren van de hoge energieprijzen, extra te belasten. De opbrengst van zo’n extra belastingheffing zou ze willen gebruiken voor hulp aan “al die mensen die nu lijden onder een hoge energierekening”.

Oplossingen voor de langere termijn lopen sterk uiteen. JA21 wil groots inzetten op kernenergie, de Partij voor de Dieren hamert vooral op drastische energiebesparing. De PvdA pleit voor het uitgeven van renteloze leningen tot 25.000 euro, zodat mensen hun huis kunnen isoleren, zonnepanelen op hun dak kunnen leggen en zo “bijdragen aan minder afhankelijkheid van gas en een lagere energierekening”.

Kamerlid Renske Leijten (SP) noemt het “niet uit te leggen dat mensen thuis in de kou zitten” terwijl het kabinet 35 miljard uittrekt “voor vervuilende bedrijven”. Ze doelt op het klimaat- en energiefonds waarmee het kabinet de komende jaren Nederland duurzamer wil maken. Alexander Kops (PVV) vindt dat klimaatgelden “over de balk worden gesmeten” terwijl huishoudens “niks extra’s krijgen”.

Volgens VVD’er Erkens kunnen ook burgers profiteren van geld uit het fonds. “We trekken miljarden uit om woningen te isoleren van mensen die nu in de kou zitten.” Zijn partij wil over enkele weken “bezien welke groepen het zwaarst getroffen worden” en wat het kabinet kan doen om hen te helpen.

Ook minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) zei voorafgaand aan het debat dat het kabinet in het voorjaar gaat bekijken of er meer compensatie moet komen. De energiebelasting werd al eerder verlaagd.