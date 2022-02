AH kan bezorgbaan gijzelnemer Amsterdam niet bevestigen

Albert Heijn wil niets zeggen over het bericht van RTL Nieuws dat de 27-jarige Amsterdammer die dinsdagavond een gijzeling uitvoerde in de Apple Store aan het Leidseplein, bezorger was van AH. “We zijn erg geschrokken, maar de politie heeft de zaak in onderzoek en we hebben afgesproken geen inhoudelijke mededeling te doen”, zegt een woordvoerster van het supermarktconcern.

Tijdens de gijzeling stond urenlang een bezorgbus van AH met knipperlichten aan voor de ingang van de Apple Store. Volgens RTL Nieuws en ook De Telegraaf, die beide meerdere bronnen noemen, werkte de verdachte als AH-bezorger. De politie Amsterdam kan dit niet bevestigen.