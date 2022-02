Rutte: reparatie koopkracht wordt niet makkelijker door Oekraïne

De reparatie van de koopkracht staat al onder druk en wordt door de oorlog in Oekraïne niet makkelijker, aldus premier Mark Rutte. Op de korte termijn dreigt “een enorme dreun” op de koopkracht.

De koopkracht van mensen wordt minder door de snel stijgende inflatie. Veel spullen worden duurder. De prijsstijging zal nog wel even aanhouden is de verwachting. De energieprijzen zijn de afgelopen maanden de lucht in geschoten. Door de Russische invasie in buurland Oekraïne is de prijs van olie en gas nog verder gestegen. Dat conflict zal nog wel maanden duren is de verwachting. Bovendien heeft de Europese Unie sancties ingesteld tegen Rusland.

Die sancties zijn niet goed voor de Nederlandse economie. Bovendien kan Rusland met tegenmaatregelen komen. Daar zou het Nederlandse bedrijfsleven ook door getroffen kunnen worden, of de Russen zouden minder gas kunnen leveren waardoor de gasprijs nog verder stijgt.

De gevolgen voor de koopkracht op de korte termijn worden duidelijk bij de Voorjaarsnota van het kabinet die in april komt. “Ik ga nu geen garanties geven dat wij dat allemaal gaan repareren”, zei Rutte. “Dat zijn zulke grote ontwikkelingen, dat hebben we te bezien.”

Hij verwacht niet dat de plannen voor de lange termijn van het kabinet al in gevaar komen. Het kabinet wil onder meer met miljardenfondsen klimaatproblemen en energievoorziening oplossen.