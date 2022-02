Gündoğan doet aangifte tegen Volt en Dassen om smaad en laster

Kamerlid Nilüfer Gündoğan doet aangifte tegen de partij Volt, partijleider Laurens Dassen en de dertien personen die melding maakten van grensoverschrijdend gedrag van het Kamerlid. Dat bevestigen haar advocaten Geert-Jan en Carry Knoops na berichtgeving van RTL Nieuws.

Volt meldde zaterdag dat Gündoğan uit de Kamerfractie werd gezet vanwege meldingen van “handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van positie”. Maar Gündoğan vindt dat er sprake is van smaad en laster. “Zij ontkent de aantijgingen ten stelligste”, aldus haar advocaten. Gündoğan heeft een strafrechtelijke aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie. “We hopen dat het OM morgen reageert.”

Volt meldde in de verklaring dat Gündoğan niet wilde meewerken aan het onderzoek dat naar haar werd gedaan, maar volgens Carry Knoops is dat “een klinkklare leugen”. Dat staat volgens de advocate ook op schrift. Gündoğan vindt dat het onderzoeksbureau niet onafhankelijk is, omdat het “eenzijdig” door Volt is aangesteld.

De advocaten willen nog niet zeggen waarom Gündoğan ook aangifte heeft gedaan tegen de dertien melders. Dat komt volgens hen dinsdag aan de orde, wanneer een kort geding dient dat Gündoğan tegen de partij heeft aangespannen. Dat deed ze vorige week vrijdag, nadat Volt haar had geschorst als fractielid. Via het kort geding wil de politica onder meer een schadevergoeding afdwingen.