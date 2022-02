Reisadvies voor Rusland aangescherpt

Het reisadvies voor Rusland is zaterdagavond aangescherpt. Het hele land is nu oranje gekleurd, wat inhoudt dat mensen wordt geadviseerd er alleen naartoe te gaan als het strikt noodzakelijk is. Voor het gebied langs de Oekraïense grens en de Noord-Kaukasus (Tsjetsjenië, Dagestan en Ingoesjetië) geldt al een tijdje een rood reisadvies: niet reizen. Dat is onveranderd.

De aanscherping heeft te maken met de Russische invasie van Oekraïne. Daardoor “is de situatie in Rusland onzeker”, aldus het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie wijst erop dat behalve KLM ook andere luchtvaartmaatschappijen de komende week alle vluchten naar en over Rusland hebben geannuleerd. Wie een vliegreis had geboekt, kan het beste contact zoeken met de vliegtuigmaatschappij.