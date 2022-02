ChristenUnie wil kijken naar meer sancties tegen Rusland

De ChristenUnie is blij met het huidige sanctiepakket tegen Rusland, maar wil dat het kabinet gaat kijken of er nog meer mogelijk is. Hij wil net als de linkse partijen dat er wordt gekeken naar brievenbusfirma’s op de Amsterdamse Zuidas om te kijken welke bezittingen de Russen daar verborgen houden.

De Russische president Vladimir Poetin heeft zich met de inval onttrokken aan de internationale rechtsorde, zei Kamerlid Don Ceder tijdens een debat in de Kamer over Oekraïne. De toekomst van de vrije wereld staat volgens hem op het spel. “We staan solidair met Oekraïne.” Maximale isolatie van Poetin is het enige juiste antwoord, aldus de ChristenUnie.

Hij wil ook weten of het kabinet overweegt om de ambassadeur uit Rusland terug te roepen uit protest.