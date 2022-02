IND beslist komende maanden niet over asielaanvragen Oekraïners

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND zal de komende zes maanden geen beslissingen nemen over mensen die uit Oekraïne komen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft maandag een beslisstop voor lopende en nieuwe aanvragen ingesteld vanwege de Russische inval in het land. Ze hoeven zich dan geen zorgen te maken over de duur van hun verblijfsrecht.

Oekraïners zijn al vrij om naar Nederland te reizen en mogen hier negentig dagen legaal blijven, zonder visum. De staatssecretaris had al gezegd dat de IND coulant zou omgaan met de aanvragen van Oekraïners om hier langer op reguliere basis te blijven.

Vluchtelingen mogen, als zij dat willen, wel een asielverzoek indienen. Zij komen dan in een asielopvangcentrum. Inmiddels hebben zich enkele tientallen Oekraïners gemeld sinds de Russische agressie eind vorige week begon.

Voor degenen die in Nederland geen asielverzoek indienen maar geen eigen opvang kunnen regelen, komt andere opvang, zegde de staatssecretaris toe. Hij is daarover in overleg met gemeenten, zei hij vrijdag.