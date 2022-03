Belastingdienst ziet recordaantal van ruim 1,2 miljoen aangiften

De Belastingdienst heeft sinds dinsdag ruim 1,2 miljoen aangiften binnengekregen. Volgens een woordvoerster is dat een recordaantal: niet eerder kwamen er in de eerste dagen zo veel aangiften binnen over het afgelopen belastingjaar.

Sinds dinsdag kunnen Nederlanders hun belastingaangifte doen. De aangiftewebsite van de Belastingdienst was vanwege grote drukte niet altijd bereikbaar voor bezoekers. Volgens een woordvoerster was op die momenten de maximale capaciteit van het aantal gebruikers bereikt. “We hebben een limiet ingebouwd om te voorkomen dat zich grote verstoringen voordoen”, aldus de Belastingdienst, die ook aangeeft dat er vooralsnog geen storingen zijn geweest.

Sinds woensdag is het rustiger en is de maximumcapaciteit niet meer bereikt, aldus de Belastingdienst. “We verwachten eigenlijk dat het nu gestaag doorzet.” Een verklaring voor het recordaantal aangiftes heeft de woordvoerster niet. Vorig jaar waren er in de eerste dagen van maart grote technische problemen bij de Belastingdienst. De aangiftetermijn werd toen uiteindelijk met een week verlengd.

Dit jaar hebben meer dan 8 miljoen mensen een aangiftebrief ontvangen. Zij zijn verplicht om aangifte te doen. Het gaat om 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers.