Actiedag voor Oekraïne van start met 21,4 miljoen euro op Giro555

Op Giro555 is in de afgelopen dagen 21,4 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Dat is 5 miljoen euro meer dan de vorige tussenstand, afgelopen zaterdag. Het gironummer werd een week geleden namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend voor hulp aan Oekraïne na de inval van Rusland.

Radio-dj’s Sander Lantinga en Gerard Ekdom hebben maandag om 06.00 uur het startsein gegeven voor de landelijke actiedag van Giro555 Samen in actie voor Oekraïne. Tussen 06.00 en 21.00 uur presenteren dj’s van diverse stations onder de noemer Radio555 vanuit Beeld en Geluid een speciale uitzending. Het gaat om een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime.

Ook wordt het tv-programma Samen in Actie voor Oekraïne van 20.30 uur tot 23.00 uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6. Tijdens de tv-actie kunnen mensen inbellen om geld te doneren. Er worden dan ook diverse acties onder de aandacht gebracht. De uitzending wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Rob Kemps. Ook Jeroen Pauw en Eva Jinek doen mee, zij ontvangen in de studio gasten aan tafel en schakelen met correspondenten in de regio.

Verder wordt het bedrag dat culturele instellingen met hun actie #hArtforUkraine afgelopen weekend hebben opgehaald officieel overhandigd aan Giro555. Diverse theaters, musea en dans- en muziekensembles hebben meegedaan aan de actie door middel van benefietconcerten en het projecteren van de Oekraïense vlag op hun gebouwen.

In Oekraïne dreigt een humanitaire ramp door de inval van Rusland. Met het ingezamelde geld moeten Oekraïners noodhulp krijgen. Volgens de organisaties achter Giro555 is er onder meer behoefte aan onderdak, medische zorg en schoon drinkwater.