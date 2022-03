Minder gulle buitenlandse donateurs voor politieke partijen

Politieke partijen hebben in 2020 minder grote bedragen gekregen vanuit het buitenland dan in 2019. Hoewel ook Forum voor Democratie bijna 150.000 euro minder ontving, behoudt deze partij de grootste gulle gevers in het buitenland.

In totaal ontvingen zeven partijen in 2020 iets meer dan 370.000 euro vanuit het buitenland. In 2019 was het ruim 483.000 euro. Dat blijkt uit een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het gaat om donateurs die meer dan 4500 euro aan een politieke partij hebben overgemaakt. Donaties onder dat bedrag hoeven niet te worden opgegeven.

De VVD, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie (FVD) hebben de afgelopen twee jaar geld vanuit het buitenland ontvangen, zo blijkt uit het overzicht van BZK. FVD ontving met 256.000 euro in 2020 veruit het meeste geld uit het buitenland. De gulste gever voor de partij van Thierry Baudet is M. Ruijs uit Hong Kong. Ruijs doneerde een kwart miljoen euro; wel ruim een ton minder dan in 2019. Een voormalige donateur uit Cyprus heeft in 2020 niet meer zijn portemonnee voor Forum getrokken.

D66 haalde in 2020 voor het eerst de lijst: twee donateurs gaven in totaal ruim 12.000 euro. De PVV is zijn in Brussel wonende donateur al twee jaar kwijt en krijgt volgens BZK geen geld meer van donateurs boven het drempelbedrag van 4500 euro.

Het is onbekend hoeveel giften politieke partijen onder de 4500 euro vanuit het buitenland hebben ontvangen. Na wijziging van de Wet financiering politieke partijen moeten alle Europese donaties onder de 4500 euro worden geregistreerd en openbaar worden gemaakt. Vanaf dat moment is duidelijk hoeveel buitenlandse donaties bij welke Nederlandse politieke partijen terechtkomen. “Dan zal ook blijken wat de totale omvang is van de financiĆ«le transacties tussen Nederlandse politieke partijen en hun Europese zusterpartijen”, aldus minister Hanke Bruins Slot van BZK in haar Kamerbrief.

Dinsdag wordt het Kamerdebat over deze wetswijziging voortgezet.

Het is nu niet altijd duidelijk of de buitenlandse donaties afkomstig zijn van in het buitenland wonende Nederlanders of dat het om geldschieters gaat van een andere nationaliteit. Politieke partijen hoeven alleen naam en adres van donateurs te melden. Op basis van de aangeleverde gegevens door de politieke partijen heeft BZK de indruk dat het vooral gaat om giften van in het buitenland woonachtige Nederlanders.