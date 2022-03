Universiteiten openen noodfonds Russische en Oekraïense studenten

Studenten uit Oekraïne en Rusland kunnen gebruikmaken van het noodfonds bij verschillende universiteiten in Nederland. Zo laat de Universiteit Leiden maandag weten dat mensen kunnen doneren om studenten te ondersteunen als die problemen hebben met hun financiën, studievoortgang of verblijfsstatus door de oorlog in Oekraïne. Ook de Universiteit van Amsterdam begon eerder al een crowdfunding om haar studenten te kunnen ondersteunen.

Studenten kunnen plotseling te maken hebben met “intense zorgen” om het lot van familie en vrienden, stelt de Universiteit Leiden. Daarnaast zijn er mogelijk financiële problemen, bijvoorbeeld bij Russische studenten die niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij Oekraïense studenten bij wie de familie op de vlucht is. Aan de Leidse universiteit studeren dit collegejaar 35 Oekraïense en 80 Russische studenten. Sinds de opening van het noodfonds maandagmiddag is er al meer dan 3000 euro gedoneerd.

Het noodfonds van de UvA is al een aantal dagen geopend. Daarvoor is inmiddels ruim 72.000 euro gedoneerd.

Ook andere universiteiten staan hun Russische en Oekraïense studenten bij. De Technische Universiteit Eindhoven heeft contact gelegd met alle dertig Oekraïners en honderd Russen die op de campus rondlopen. Zij kunnen gebruikmaken van het daarvoor bestemde noodfonds. Onder meer de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben ook een noodfonds beschikbaar gesteld.