Veiligheidsregio’s: eerste opvang Oekraïners gaat lukken

De veiligheidsregio’s kunnen voldoende opvangplekken regelen om de eerste stroom Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dat zeiden zij voorafgaand aan het Veiligheidsberaad in Utrecht. Zij denken onder meer aan hotels, leegstaande kantoorpanden en bij particulieren. “Wij hebben alleen nog een duidelijke opdracht van het kabinet nodig”, zegt voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen.

De burgemeesters hopen die formele opdracht maandagavond te krijgen. Bij de burgemeesters schuiven onder anderen minister Dilan Yesilgöz en staatssecretaris Eric van der Burg aan. “Wij hebben onderling gezegd ons tot het uiterste in te spannen om datgene wat het kabinet van ons vraagt ook te gaan leveren”, stelt burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht. Het is volgens haar “een immense puzzel” om alle vluchtelingen te kunnen huisvesten. “Maar het moet wel.”

Het lukt regio’s om in eerste instantie 2000 vluchtelingen uit Oekraïne (tijdelijk) te huisvesten. “Maar wij moeten er rekening mee houden dat er in ons land meer dan 50.000 mensen moeten worden opgevangen. Dus we gaan door met zoeken”, aldus Wouter Kolff van Dordrecht.