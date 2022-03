Expositie over koloniaal verleden in Tropenmuseum later open

De opening van een nieuwe vaste expositie over het Nederlandse koloniale verleden in het Tropenmuseum is uitgesteld. Het Amsterdamse museum laat weten dat door de coronapandemie de voorbereidingen zijn vertraagd, waardoor de tentoonstelling niet op 9 juni maar op 23 juni opent.

De expositie Onze koloniale erfenis vertelt over hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd en hoe mensen dit hebben doorstaan. Het museum doet dat aan de hand van zo’n vijfhonderd voorwerpen en kunstobjecten uit de koloniale tijd, aangevuld met nieuwe, hedendaagse kunst. Centraal staan het Nederlandse koloniale verleden in Suriname en het Cara├»bisch gebied en Indonesi├ź, evenals als het effect van dat verleden in deze tijd.