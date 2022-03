Oud-zenderbaas 3FM en dj’s maken boek over moord op Fortuyn

Oud-zenderbaas Paul van der Lugt van 3FM schrijft een boek over 6 mei 2002, de dag dat politicus Pim Fortuyn werd doodgeschoten bij de studio van 3FM in Hilversum. In het boek, dat De Laatste Dag heet, reconstrueert Van der Lugt de hele dag door de ogen van dj’s en andere medewerkers van 3FM, meldt hij dinsdag.

Voor de reconstructie sprak de oud-zenderbaas met dertig betrokkenen die in mei 2002 werkzaam waren bij de zender. De lancering van het boek gaat ook gepaard met een podcast waarin een deel van de gesprekken te horen zijn. Van der Lugt en uitgeverij Alfabet presenteren het boek op 28 april.

Fortuyn werd negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen doodgeschoten door activist Volkert van der Graaf. Dit gebeurde toen de politicus iets na 18.00 uur de radiostudio verliet waar hij was geïnterviewd door 3FM-dj Ruud de Wild.

Er wordt dit jaar op meerdere manieren stilgestaan bij de moord die twintig jaar geleden plaatsvond. Zo is vanaf eind maart bij AVROTROS ook de televisieserie Het Jaar van Fortuyn te zien, waarin de opkomst van de LPF-voorman en zijn politieke strijd met PvdA-lijsttrekker Ad Melkert worden belicht. De hoofdrollen in de serie worden gespeeld door Jeroen Spitzenberger, Ramsey Nasr en Fedja van Huêt.