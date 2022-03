GasTerra: overheid moet crisissituatie op energiemarkt uitroepen

De Nederlandse overheid moet, eventueel samen met een aantal andere Europese overheden, de crisissituatie uitroepen op de energiemarkt. Dat zegt staatsbedrijf GasTerra in een gesprek met Kamerleden. De CEO van de gasgroothandelaar, Annie Krist, zegt dat er sprake is van een “brede energiemarktcrisis” als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De gevolgen van die crisis zullen “ver buiten de gassector voelbaar zijn”, vreest het bedrijf.

Wat het uitroepen van de crisissituatie precies zou betekenen, legt Krist niet nader uit in gesprek met de Kamerleden. “Maar het is in ieder geval een boodschap: kom bij elkaar en kijk op een geïntegreerde manier naar wat we aan het aanbod kunnen doen en wat we aan de vraag kunnen doen”, aldus de GasTerra-baas. Krist praatte, samen met deskundigen en belangenbehartigers, Kamerleden bij over de Nederlandse afhankelijkheid van Russisch gas en mogelijke oplossingen voor de huidige crisis.

Verder oppert GasTerra het versnellen van vergunningverlening waardoor sneller uit kleine Nederlandse gasvelden kan worden geboord. Net als veel andere organisaties, adviseert GasTerra verder vooral in te zetten op energiebesparing. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie raadt aan om strenger te handhaven op de Wet Milieubeheer. Deze wet schrijft voor dat organisaties verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar ’terugverdienen’. Als hier meer op wordt gecontroleerd, zullen veel van dit soort maatregelen snel worden genomen, verwacht de branchevereniging

Ongeveer 15 procent van het gas dat Nederland zelf verbruikt, komt uit Rusland.