Qmusic-programmadirecteur Dave Minneboo terug naar Talpa Radio

Dave Minneboo vertrekt na vier jaar als programmadirecteur van Qmusic en keert terug naar Talpa Network, Radio. Daar gaat hij aan de slag als Creative Director. Hij wordt eindverantwoordelijk voor de zenders Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

Minneboo begon zijn carrière in 2000 bij Radio 538 en werkte tot 2018 in verschillende functies bij 538 en later Talpa Network, Radio. Na zijn overstap naar concurrent Qmusic maakte hij die zender marktleider.

Minneboo heeft veel zin om aan de slag te gaan en Radio 538 weer “te laten groeien”, zo laat hij weten. “Na een mooie tijd bij Qmusic en het behaalde marktleiderschap aldaar is mijn gevoel voor de vier mooie radiomerken van Talpa natuurlijk niet verdwenen.”

Bij Qmusic wordt Minneboo opgevolgd door Iwan Reuvekamp. Hij werkt bij de radiozender en moederbedrijf DPG Media als hoofd audio-innovatie en talentcoach en neemt de functie ad interim over.