Zeven verdachten aangehouden na vondst van 1436 kilo cocaïne

De politie en douane hebben zeven verdachten aangehouden na de vondst van 1436 kilo cocaïne in een container in de Rotterdamse haven. Na een melding van een container met verdovende middelen erin, werden de zeven afgelopen donderdag aangehouden op het haventerrein. De cocaïne werd na onderzoek gevonden in een container door de douane.

Vermoedelijk hebben de verdachten de zogenoemde switchmethode gebruikt om de drugs het haventerrein op te krijgen, aldus het Openbaar Ministerie. Met die methode worden drugs in een container uit een ‘verdacht’ land, bijvoorbeeld een land uit Zuid-Amerika, eenmaal in de haven snel overgeladen op een container uit een ‘onschuldig’ land.

Vlakbij de plek waar de verdachten werden aangehouden stond een zogenoemde ‘hotelcontainer’, met daarin matrassen, slaapzakken, powerbanks en eten en drinken voor een langere periode. Deze container was een dag voor de aanhoudingen aangekomen in de haven.

De verdachten zijn mannen van tussen de 21 en 26 jaar oud uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Barendrecht. Ze worden onder meer verdacht van het invoeren van verdovende middelen. De zeven zijn dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat zij allemaal nog twee weken langer vast blijven zitten. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het HARC-team heeft de zaken verder in onderzoek. Dat is een samenwerkingsverband van de douane, de FIOD, de zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie Rotterdam.