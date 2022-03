Aantal ziekenhuispatiënten met corona licht gestegen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is van woensdag op donderdag met 28 licht gestegen. Er liggen nu 1658 patiënten in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Voor de vijfde dag op rij is het aantal opgenomen coronapatiënten omhooggegaan, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen 160 patiënten met Covid-19, dat zijn er 10 minder dan op woensdag. Op de verpleegafdelingen bezetten 1498 coronapatiënten een bed, 38 meer dan een etmaal geleden. Op de ic’s zijn tussen woensdag en donderdag 18 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, op de verpleegafdelingen 212.

Van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is een deel om een andere reden opgenomen in het ziekenhuis. Na het doen van een coronatest bleek dat ze positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.