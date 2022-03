Kabinet wil btw op energie en accijnzen tijdelijk verlagen

Het kabinet wil de daling van de koopkracht als gevolg van de hoge inflatie beperken door onder meer tijdelijke verlagingen van de accijnzen op brandstof en de btw op energie. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van het AD.

Gas en elektriciteit vallen nu onder het hoge btw-tarief van 21 procent, maar zouden tijdelijk onder het lage tarief van 9 procent gaan vallen. De korting op de accijnzen op benzine en diesel is nog onderwerp van discussie. De maatregelen zouden per 1 juli ingaan voor in eerste instantie een halfjaar.

Voor de allerarmste gezinnen was eerder al 200 euro uitgetrokken voor hulp om hun energierekening te kunnen blijven betalen. Dat bedrag wordt volgens ingewijden met nog eens honderden euro’s opgehoogd. Verder wil het kabinet huishoudens helpen energie te besparen door sneller subsidie beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld woningisolatie.

Het Centraal Planbureau (CPB) kwam eerder deze week met nieuwe ramingen voor de koopkracht. In het zwartste scenario houden mensen dit jaar gemiddeld 3,4 procent minder over, vooral doordat de prijzen van energie en brandstof door de oorlog in Oekraïne omhoog zijn geschoten. Het kabinet had bij zijn aantreden nog beloofd dat de koopkracht ongeveer stabiel zou blijven.

Premier Mark Rutte waarschuwde eerder deze week al dat die belofte niet langer houdbaar is. De oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties tegen Rusland zorgen voor een nieuwe economische realiteit. Maar hij zegde wel toe dat het kabinet alles op alles zou zetten om de gevolgen voor de portemonnee te dempen, vooral voor mensen die het al niet breed hebben.

Hoeveel het pakket gaat kosten, is nog niet duidelijk omdat de precieze uitwerking van sommige maatregelen nog besproken moet worden in de ministerraad. Maar minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) liet eerder al doorschemeren dat de orde van grootte vergelijkbaar zou zijn met de 3 miljard euro die vorig jaar al werd uitgetrokken om de stijging van de energierekening te compenseren.