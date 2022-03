Koning en koningin op bezoek bij Oekraïners in Harskamp

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag op bezoek geweest bij de Oekraïense vluchtelingen die zijn ondergebracht in legerplaats Harskamp, in het gelijknamige dorp in de gemeente Ede. De koning en de koningin spraken onder meer samen en apart met groepjes gevluchte Oekraïners, onder wie wat kinderen. Het paar betuigde zijn steun en medeleven.

In Harskamp zijn sinds een week geleden 950 Oekraïners ondergebracht en daarmee zit de legerplaats helemaal vol. Het koninklijk paar hoorde van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en van de gemeente Ede hoeveel werk het inrichten van zo’n opvanglocatie is en hoe de dagelijkse gang van zaken is. Het COA zorgt voorlopig voor de vluchtelingen die in Harskamp wonen, maar omdat Oekraïners geen asielzoekers zijn neemt Ede later met het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland de zorg over.

Willem-Alexander en Máxima luisterden ook naar drie vertegenwoordigers van de Dorpsraad Harskamp. De komst van zo’n grote groep vluchtelingen is veel voor het kleine Veluwse dorp. Toen er vorig jaar augustus eenzelfde groep Afghaanse evacués naar de legerplaats kwam, leidde dat de eerste avond tot opstootjes. Nadat het dorp beter was geïnformeerd nam dat snel af en werd de verstandhouding met de Afghanen prima.

Het koninklijk paar bezocht ook de barakken waarin de vluchtelingen verblijven. Het paar is ruim anderhalf uur op de legerplaats geweest.