Vervoersverbod wegens vogelgriep treft veel pluimveehouders

Bij een pluimveebedrijf bij Lunteren is donderdag vogelgriep vastgesteld. Omdat er in de regio heel veel pluimveebedrijven staan, is er voor een groot gebied een vervoersverbod afgekondigd voor pluimvee. Daardoor worden zeker 228 bedrijven getroffen, aldus het ministerie van Landbouw.

In een straal van 10 kilometer liggen 228 pluimveebedrijven, maar het vervoersverbod dat wordt ingesteld geldt voor de hele ‘regio 10’. Die beslaat een veel groter gebied en loopt van Utrecht tot Deventer. Op het vervoersverbod geldt “onder strikte voorwaarden een uitzondering voor vervoer naar de slacht en het vervoer van eendagskuikens”, aldus het ministerie. Hoeveel pluimveebedrijven in de hele regio liggen, meldt het ministerie niet.

De vogels van het besmette bedrijf en twee andere bedrijven die binnen een straal van 1 kilometer liggen worden geruimd. In totaal gaat het om ruim 57.000 vogels, laat het ministerie van Landbouw weten. Binnen een straal van 3 kilometer van het besmette bedrijf liggen nog eens 46 andere pluimveehouders. Bij hen worden monsters afgenomen om te bepalen of er dieren besmet zijn.

Volgens minister van Landbouw Henk Staghouwer blijft de situatie omtrent de vogelgriep in Nederland “zorgelijk”. “We hebben momenteel geen pasklare oplossing voor de vogelgriepsituatie in Europa, maar samen met sector- en ketenpartijen zoeken we naar en werken we aan oplossingen voor zowel de korte als de langere termijn”.

Hij wijst erop dat er onder meer wordt gezocht naar een vaccinatieplan, maar daarvoor “hebben we allereerst een effectief vaccin nodig dat de verspreiding van het virus voldoende beperkt. Daar doen we op dit moment onderzoek naar”.