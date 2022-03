Kaag: afwijken van begrotingsregels is echt een uitzondering

Dat het kabinet een uitzondering maakt op zijn eigen begrotingsregels om het koopkrachtpakket te financieren, betekent niet dat die regels nu overboord gaan. Minister van Financiën Sigrid Kaag benadrukt in een persconferentie na de ministerraad “dat het bij een uitzondering moet blijven”. Bijzondere uitgaven die dit jaar in de voorjaarsnota moeten worden opgenomen, zullen dan ook via de gebruikelijke regels worden betaald.

Normaal gesproken gaan meevallers van de Staat (bijvoorbeeld hogere belastingopbrengst dan verwacht) naar aflossing van de staatsschuld, maar het kabinet gebruikt nu extra gasbaten als gevolg van de hoge prijzen voor het verzachten van de inflatiepijn bij huishoudens. “Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke keuzes”, zegt Kaag. “Dat hebben we nu gedaan, maar we hebben er wel voor gezorgd dat er een dekking is.” Een deel van het geld komt uit een brexit-potje, waar nog wat geld in zat. Het waren volgens Kaag “de enige paar knoppen waar we nog aan konden draaien”.

Deze uitzonderlijke uitgaven moeten er volgens haar niet toe leiden “dat we alles overboord zetten”. Als minister van Financiën hamerde Kaag eerder op het belang van het volgen van de begrotingsregels. “We houden ons daar nog steeds aan. Het is een heel belangrijk kader, ook in hele moeilijke tijden, om te kijken hoe je uitgaven en inkomsten met elkaar overeind houdt.” Zonder financiële buffer had Nederland de klap van de coronacrisis veel minder goed kunnen opvangen, benadrukte de bewindsvrouw vrijdag nog maar eens.