Oekraïners arriveren bij opvanglocaties door heel het land

Bij meerdere opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels mensen gearriveerd. Zo zijn in Rotterdam al zeker 281 vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen.

Vluchtelingen die arriveren bij de noodopvanglocatie in sporthal de Wielewaal worden direct overgebracht naar een hotel, aldus wethouder Vincent Karremans in een brief. Er zijn op het moment ruim 300 bedden in hotels in Rotterdam beschikbaar voor Oekraïners. Vluchtelingen kunnen ook in de sporthal verblijven, bijvoorbeeld als ze zo laat zijn aangekomen dat ze niet nog verder willen reizen.

In Rotterdam worden ook vluchtelingen opgevangen op een cruiseschip in de Schiehaven dat daar al lag voor de opvang van asielzoekers. Zaterdag komt er ook een schip in de Scheepmakershaven beschikbaar en vanaf volgende week zal ook een derde schip in de Coolhaven vluchtelingen kunnen opvangen. Het gaat in totaal om ruim 350 plekken.

In Amsterdam zijn de 300 plekken in het A&O Hostel en Savoy Hotel inmiddels bezet, en ook een ander hotel met 250 plekken loopt langzaam vol. In de RAI is een centrale opvangplek gemaakt, waar vluchtelingen worden opgevangen, geregistreerd en doorverwezen naar een plek, binnen of buiten de regio Amsterdam. Vanaf de opening in de nacht van woensdag op donderdag tot vrijdagochtend kwamen er zo’n 170 mensen binnen. “Je ziet dat er elk moment mensen binnen komen druppelen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Begin volgende week komt het totaal aan opvangplekken in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ongeveer op 2000, waarvan 1400 in Amsterdam zelf.

In de provincie Utrecht zijn tot dusver meer dan 600 Oekraïners aangekomen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Noord-Holland Noord vangt ongeveer honderd Oekraïners op en in Friesland zijn 29 plekken in gebruik.

Bij zalencentrum MECC in Maastricht zijn vanaf donderdag ruim vierhonderd plekken voor vluchtelingen beschikbaar. Vrijdagochtend hadden zich veertien mensen gemeld, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten. In Nijmegen komen de eerste vluchtelingen naar verwachting zaterdag aan, aldus de gemeente in een oproep aan mensen om zich te melden als vrijwilliger.

Andere gemeenten kondigen vrijdag de opening aan van locaties voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Zo komen er in het Friese Grou 170 plekken vrij in een hostel, meldt de gemeente Leeuwarden. In Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-Holland) wordt een voormalige gymzaal ingericht voor de komst van vluchtelingen. Dit gaat om een crisisopvang. De gemeente zoekt vrijwilligers voor de opvanglocatie, evenals tolken.