Ruim 1000 mensen geholpen bij ontvangstlocatie Rode Kruis RAI

Bij een ontvangstlocatie van het Rode Kruis in de RAI in Amsterdam zijn inmiddels meer dan duizend vluchtelingen opgevangen, meldt een woordvoerster van de hulporganisatie zondag. Op de locatie, die open is sinds woensdagavond, worden vluchtelingen uit onder meer Oekraïne opgevangen, geregistreerd en doorverwezen naar een plek binnen of buiten de regio Amsterdam. Dat is in eerste instantie een hotel of hostel.

Volgens het Rode Kruis komen mensen daar vaak moe en hongerig aan nadat ze een lange reis achter de rug hebben. De organisatie voorziet ze van eten en drinken, voordat ze naar opvanglocaties worden overgebracht. Volgens de woordvoerster gaat het om moeders met kinderen, maar ook oudere mannen of jonge stelletjes. Ook melden zich bij de RAI Russen die gestrand zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om studenten of vrachtwagenchauffeurs die niet meer bij hun bankrekening kunnen. Daardoor kunnen ze hun terugreis niet betalen maar ook nergens anders terecht in Nederland, aldus de woordvoerster.

Een dergelijke ontvangstlocatie, een zogenoemd Humanitarian Service Point, is door het Rode Kruis ook opgezet op Utrecht Centraal.

Naast noodopvang door gemeenten en veiligheidsregio’s wordt er ook gewerkt aan opvang bij particulieren. Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils zijn momenteel druk bezig te kijken of vluchtelingen gekoppeld kunnen worden aan gezinnen die zich hebben aangemeld. Ze moeten de opvang door gastgezinnen in goede banen leiden en doen dit op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.