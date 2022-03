Kuipers: Oekraïense vluchtelingen krijgen coronaprik aangeboden

Oekraïense vluchtelingen worden na aankomst in Nederland gewezen op plekken waar ze een coronaprik kunnen krijgen. Zij krijgen een vaccinatie tegen het virus aangeboden, bevestigt zorgminister Ernst Kuipers desgevraagd.

“Wat we doen is garant staan voor de volledige opvang, ook voor de medische opvang die nodig is. En ook voor vaccinatie voor corona”, zegt de bewindsman.

De vaccinatiegraad onder Oekraïners is een stuk lager dan in Nederland. Volgens cijfers van de universiteit van Oxford heeft maar zo’n 35 procent van de bevolking twee prikken gehad. Minder dan 2 procent heeft een boosterprik gehad.