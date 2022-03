Rond 13.30 uur heeft in de vier grote steden pas een klein percentage inwoners gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In Amsterdam is 0,8 procent van de kiesgerechtigden naar het stemlokaal geweest, in Rotterdam 0,9 procent, Den Haag 1,4 procent en in Utrecht 1 procent.

Maandag is de eerste van drie dagen dat er kan worden gestemd.