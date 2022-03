Kabinet bespreekt afschaffen ‘bevestigende’ test bij GGD

Het kabinet kijkt of het nog nodig is om bij de GGD een coronatest te laten doen na een positieve zelftest. Dat zegt zorgminister Ernst Kuipers na een corona-overleg waarin is besloten vrijwel alle nog bestaande maatregelen los te laten. “Het is nu nog te vroeg”, zegt Kuipers, maar het kabinet wil op een later moment mogelijk af van de teststraten.

Hierover wordt gesproken met het Outbreak Management Team (OMT), het RIVM en de GGD’en zelf, die de teststraten runnen. “Je kan je voorstellen dat onderwerp van gesprek is: kun je nou volstaan met uitgebreid, laagdrempelig gebruik van zelftests? Dat is nog steeds verstandig: heb je klachten, doe een test – maar dan niet noodzakelijkerwijs het bevestigen van een positieve test bij de GGD”, zegt de minister.

Zo’n test bij de GGD wordt nu ook nog gebruikt “om zicht te houden op de verspreiding van het virus”, zegt Kuipers. “En daar zijn ondertussen ook andere mogelijkheden voor”.