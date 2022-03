Ruim een kwart van kandidaat-raadsleden is vrouw

Van de bijna 55.000 kandidaten die deze keer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn er zeker zo’n 15.000 vrouw. Dat komt neer op 27 procent. Er zijn ongeveer 33.000 mannen verkiesbaar (60 procent), negen kandidaten identificeren zich als non-binair, noch man, noch vrouw. Van zo’n 12 procent is het geslacht niet bekendgemaakt. Dat melden Open State Foundation en Pointiful op basis van een eigen dataverzameling.

In slechts één gemeente, Schiermonnikoog, bestaat de meerderheid van de kandidaten uit vrouwen. Op het Waddeneiland dingen dertien vrouwen mee naar een raadszetel, tegenover elf mannen. In Ouder-Amstel (Noord-Holland), de Friese gemeenten Tytsjerksteradiel en Harlingen, het Gelderse Zutphen en Oldambt in Groningen is zo’n vier op de tien kandidaat-raadsleden vrouw. In Elburg (Gelderland) en Staphorst (Overijssel) is het aandeel vrouwen, voor zover bekendgemaakt, het laagst.

Belangenorganisatie Stichting Stem op een Vrouw becijferde vorige maand dat zo’n 30 procent van de huidige gemeenteraden uit vrouwen bestaat. In Amsterdam, het Gelderse Wageningen en Dijk en Waard in Noord-Holland zitten op dit moment relatief de meeste vrouwen in de raad. Tot en met morgen kan in 334 gemeenten gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen.