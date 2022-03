Alle stembureaus open op derde dag gemeenteraadsverkiezingen

De derde dag van de gemeenteraadsverkiezingen gaat van start. Afgelopen maandag en dinsdag kon op ongeveer 1700 plekken al gestemd worden, maar naar verwachting brengen de meeste kiezers op woensdag pas hun stem uit, als er zo’n 8800 stemlokalen open zijn.

De meeste stemlokalen zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur, maar er zijn er ook heel wat die eerder opengaan. De vroegste is Castricum: daar is om middernacht al een stemlokaal opengegaan, in de Tuin van Kapitein Rommel.

In de lokalen zijn mondkapjes niet verplicht en er hoeft ook geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Maar de gemeenten richten de stemlocaties wel zo in dat 1,5 meter afstand kán worden gehouden en er worden extra hygiënemaatregelen genomen. Stemmen kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het op 16 maart 2022 niet langer dan vijf jaar verlopen is.