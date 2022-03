Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft woensdagochtend samen met zijn vrouw Davide Heijmans gestemd. Dat deden ze in het stembureau in de Posthoornkerk in Amsterdam.

Forum voor Democratie doet onder meer in Amsterdam, Purmerend, Alkmaar, Almere, Apeldoorn, Arnhem, Breda en Den Bosch mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal doet Forum in 55 gemeenten mee.