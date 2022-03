Op veertig NS-stations kan worden gestemd

Op en bij veertig NS-stations zijn woensdag stemlokalen ingericht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vroege vogels kunnen in Breda en Nijmegen al terecht vanaf 05.15 uur, gevolgd door Zwijndrecht vanaf 05.30 uur.

“We willen iedereen de gelegenheid geven om te stemmen. Een stem uitbrengen voor het werk of juist liever na het werk, het kan allebei gewoon op het station”, zegt Jeannette Singewald, stationsmanager van Breda.

De meeste stembureaus in of bij de stations zetten de deuren open om 07.30 uur en zijn dan bemand tot 21.00 uur. Stemmen op het station in de eigen gemeente kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs.

Deze derde verkiezingsdag telt de meeste stationslocaties om te stemmen. Maandag en dinsdag kon het maar op stations in twaalf plaatsen. In Halfweg-Zwanenburg en Nieuw-Vennep kon het zelfs maar op een van de twee dagen, en daar kan het deze woensdag niet.