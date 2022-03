Oud-CDA-prominent Piet Bukman (88) overleden

CDA-prominent Piet Bukman is overleden. Dat bevestigt de partij. De oud-politicus overleed op 88 jarige leeftijd plotseling. “Wij zijn diep bedroefd”, zegt de partij in een verklaring. Bukman was tussen 1980 en 1998 onder meer partijvoorzitter, Tweede Kamervoorzitter en minister namens het CDA en speelde een belangrijke rol in het ontstaan van de partij in haar huidige vorm.

“Piet Bukman heeft in vele jaren een grote staat van dienst opgebouwd in partij en politiek”, zegt CDA-leider Wopke Hoekstra. Volgens Pieter Heerma, voorzitter van de Tweede Kamerfractie, heeft hij “veel voor ons land betekend”. “Piet Bukman verstond de kunst om het juiste moment te kiezen voor het compromis.”

Bukman, zelf een antirevolutionair, was de eerste partijvoorzitter nadat ARP, KVP en CHU fuseerden. Hoekstra zegt dat hij daarmee “aan de basis van onze vereniging” heeft gestaan. “Omzien naar je naasten stond bij hem hoog in het vaandel als uitgangspunt voor politiek handelen. Hij was ook wat dat betreft een voorbeeld.”