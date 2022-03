Roddelpraat moet uitzending over Famke Louise offline halen

Het programma Roddelpraat moet een uitzending offline halen waarin een nooit uitgebracht nummer van zangeres Famke Louise is gedeeld. Dat heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt. Roddelpraat moet van de rechter ook een rectificatie plaatsen.

In het lied haalde Famke Louise uit naar haar voormalige manager Ali B. In het lied zou volgens presentator Dennis Schouten ook op te maken zijn dat de zangeres door Ali B zou zijn misbruikt.

Volgens de rechter “wijst alles erop dat gedaagden in hun onlineprogramma zich schuldig hebben gemaakt aan zowel auteursrechtinbreuk als onrechtmatig handelen. De auteursrechtinbreuk bestaat uit het openbaren van een geheime track van eiseres. Het onrechtmatig handelen omvat het doen van uitlatingen over eiseres die niet worden ondersteund door de feiten en het opvoeren van een niet bestaande misstand.”

Het nummer dat in Roddelpraat te horen was had Famke Louise voor zichzelf opgenomen nadat ze had gebroken met haar manager, vertelde ze eerder in een video op Instagram. Ze was boos en wilde dingen van zich af schrijven. Daarna is het volgens haar ook weer goedgekomen met Ali B. Ook zegt ze dat er nooit iets is voorgevallen tussen haar en de rapper, die door oud-kandidaten van The Voice of Holland wordt beschuldigd van onder meer verkrachting.