Stemmen en dan gratis op safari in Safaripark Beekse Bergen

Zo’n honderd inwoners van Hilvarenbeek hebben woensdag het nuttige met het aangename verenigd door de stembusgang voor de gemeenteraadsverkiezingen te combineren met een gratis bezoek aan Safaripark Beekse Bergen.

Naast de ingang van het park staan twee safaribussen waar mensen hun stem kunnen uitbrengen. In ruil voor hun stempas krijgen de eerste duizend stemmers een gratis toegangskaart en een uitrijkaart. Een woordvoerster denkt dat het woensdagmiddag wel drukker zal worden, omdat de kinderen dan vrij zijn van school. Stemmen bij het park kan tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Ook voor de jeugd is er vertier geregeld. Naast het safaripark kunnen jongeren in Hilvarenbeek zich bij stemlocatie The Box vanaf 15.30 uur laten vermaken door een dj. Ook rijden er in de gemeente twee huifkarren rond die de jonge kiezers naar de stemlocatie brengen.

Ook de gemeente Kerkrade heeft een gratis bezoekje in petto voor stemmers, aan GaiaZOO. In de dierentuin is een stembureau gevestigd. Mensen die hier stemmen, krijgen met hun hele gezin gratis toegang tot het park in en ook voor parkeren hoeft niet te worden betaald.