Weekgemiddelde positieve coronatests daalt nog steeds

Het weekgemiddelde van het aantal positieve coronatests daalt voor de vijfde dag op rij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft woensdag 60.291 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er zo’n 14.000 minder dan woensdag een week geleden. Het weekgemiddelde daalt naar gemiddeld 59.322 positieve tests per dag. Dinsdag lag dit gemiddelde op 61.322.

Het aantal coronabesmettingen steeg na carnaval en de versoepelingen van de coronaregels ongeveer twee weken op rij. De afgelopen vier dagen daalde het aantal bevestigde besmettingen en het weekgemiddelde. Daarmee is de corona-opleving mogelijk voorbij.

In Amsterdam werden 2687 besmettingen vastgesteld, wederom het hoogste aantal van alle gemeentes in Nederland. Rotterdam telde 1591 positieve coronatesten en Utrecht 1471. Daarna volgden Den Haag (1309), Groningen (1058) en Enschede (871). De gemeente met het laagste aantal besmettingen was Renswoude in de provincie Utrecht. Daar testten vier mensen positief.

Het RIVM kreeg elf meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun coronabesmetting. Onder meer de gemeentes Apeldoorn, Deventer en Súdwest-Fryslân registreerden een coronadode. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen dag zijn gestorven.