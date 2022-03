20.000 NRC-kranten niet bezorgd door storing bij drukkerij

Door een storing bij de drukkerij in Amsterdam zijn 20.000 ochtendkranten van NRC donderdag niet bezorgd. De krant laat weten dat abonnees in Friesland, Drenthe en Zeeland mogelijk geen krant hebben gehad, net als in de Achterhoek, Oost-Brabant, Zuid-Gelderland en Noord-Limburg. Abonnees die hun ochtendkrant niet hebben gekregen, worden daarvan per mail op de hoogte gesteld, aldus NRC.

De storing werd veroorzaakt door een inktlekkage en twee papierbreuken bij de drukker. Naar verwachting kunnen de ongeveer 50.000 exemplaren van de middageditie van NRC wel gewoon worden bezorgd. Abonnees krijgen waar mogelijk de donderdagochtendkrant alsnog in de bus bij de bezorging van de krant op vrijdagochtend.