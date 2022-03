Amsterdam gaat onderzoek doen naar lage opkomst verkiezingen

Amsterdam gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt burgemeester Femke Halsema. Ze noemt de lage opkomst “zorgelijk”.

“We hebben meer duidelijkheid nodig over de achterliggende redenen waarom mensen niet zijn gaan stemmen, zodat de gemeente de opkomst in de toekomst beter kan bevorderen”, aldus Halsema. “We laten daarom op korte termijn een onafhankelijk onderzoek uitvoeren.”

De opkomst in de hoofdstad ligt volgens de voorlopige uitslag op 46 procent. In 2018 was dat 52,2 procent.