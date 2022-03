De Mos grootste in Den Haag, maar college breidt meerderheid uit

De lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft opnieuw de meeste stemmen gekregen in Den Haag. De partij krijgt waarschijnlijk negen zetels, een meer dan vier jaar geleden. Dat komt overeen met de peilingen, maar partijleider en oud-Kamerlid Richard de Mos en zijn nummer twee Rita Verdonk hadden op meer gehoopt.

Den Haag heeft alle stemmen nu geteld. D66 boekt een flinke winst. De partij gaat van zes naar acht zetels en is daarmee de tweede partij in de hofstad. VVD blijft op zeven zetels en GroenLinks behoudt zijn vijf zetels. CDA en PvdA blijven beide op drie zetels staan. Daarmee hebben de vijf partijen die nu in het stadsbestuur zitten, opnieuw een meerderheid. Die groeit van 24 naar 26 zetels. Ze zouden zonder De Mos verder kunnen besturen.

De partij van De Mos was vier jaar geleden ook de grootste in Den Haag. Hij werd vervolgens wethouder in het stadsbestuur, samen met partijgenoot Rachid Guernaoui. Na ruim een jaar deed de Rijksrecherche een inval bij de kantoren van De Mos en Guernaoui op het stadhuis en bij hen thuis. Ze worden verdacht van ambtelijke corruptie. Ze zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties. De Mos en Guernaoui zeggen dat ze onschuldig zijn. Het onderzoek loopt nog. Vanwege de verdenkingen viel de Haagse coalitie uiteen en belandde Hart voor Den Haag in de oppositie.

Twee partijen komen voor het eerst in de Haagse Raad. DENK krijgt twee zetels. Daarnaast is er waarschijnlijk een zetel voor Forum voor Democratie. De lijsttrekker van die partij is Kamerlid Gideon van Meijeren. De PVV was een paar jaar geleden een van de grootste fracties in de Haagse raad, maar lijkt nu van twee zetels naar een te zakken. 50PLUS verdwijnt uit de Haagse raad.

In Den Haag heeft ruim 43 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Bij de vorige verkiezingen was dat 48 procent.