Kabinet: vanaf 1 april geen werkvergunning nodig voor Oekraïners

Het kabinet hoopt met ingang van 1 april een uitzondering te maken op de tewerkstellingsvergunning voor Oekraïners. Op die manier kunnen werkgevers makkelijker Oekraïense vluchtelingen aannemen wanneer zij aan het werk willen. Wel is er een meldplicht, melden betrokken ministers in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor zo’n vergunning is een arbeidsmarkttoets nodig, waardoor bedrijven eerst op zoek zouden moeten naar geschikte kandidaten in landen in de Europese Economische Ruimte. Dat maakt het bijna onmogelijk om werknemers van buiten die landen aan te nemen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) kondigde eerder al aan dat ze een uitzondering op die vergunning wil.

Het kabinet denkt nog steeds na over een leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen, zei minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) in een debat in de Tweede Kamer. Zij verwacht daar snel meer duidelijkheid over te kunnen geven.