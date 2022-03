‘Ruinerwoldvader’ krijgt geen schadevergoeding voor voorarrest

De 69-jarige vader van het verborgen gezin in Ruinerwold, Gerrit Jan van D., krijgt geen schadevergoeding voor de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Dit heeft de rechtbank in Assen donderdag beslist. Van D. claimde meer dan 50.000 euro.

De man werd in oktober 2019 aangehouden op verdenking van onder meer vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en seksueel misbruik van enkele van hen. De man kampte op dat moment al drie jaar lang met de gevolgen van een hersenbloeding, die hij in 2016 had gekregen.

Na een uitgebreid onderzoek bepaalde de rechtbank vorig jaar maart dat Van D. niet in staat was terecht te staan. Hij zou de strafzaak niet begrijpen en kan zich niet voldoende verdedigen, oordeelde de rechter destijds.

Als een strafzaak wordt afgedaan zonder een veroordeling of het opleggen van een maatregel, kan de beklaagde in aanmerking komen voor een standaardvergoeding van 100 euro per dag. Van D. zat 504 dagen in voorarrest en claimde 50.400 euro. De rechter wees die claim af, omdat de strafzaak is stopgezet vanwege de medische gronden en niet vanwege de verdenkingen waarop Van D. vastzat. Die waren al die tijd ernstig genoeg om de man in voorarrest te houden, zolang het psychologisch onderzoek liep.

Het verborgen gezin werd in oktober 2019 ontdekt nadat een van de kinderen alarm had geslagen in het dorp. De agenten troffen op de boerderij de vader aan met zes van zijn kinderen. De drie oudste waren eerder al uit huis gegaan. Uit geloofsoverweging gaf Van D. zijn jongste zes kinderen niet aan bij de burgerlijke stand. Ook kregen zij niet de juiste medische zorg.