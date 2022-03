Wakker Dier ongerust over tijd in de wei voor jonge koe

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier vindt dat jonge koeien, tussen de een en twee jaar oud, te weinig buiten komen. Dat baseert de club op mestcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Uit de verhouding stalmest en weidemest blijkt dat de dieren steeds meer op stal staan. Het percentage weidemest is gedaald van 27 procent in 2011 naar nog maar 20 procent in 2021”, becijferde de organisatie.

Dat het aantal koeien afneemt, is een andere zaak, aldus een woordvoerder, het gaat om de groeiende verschillen tussen de percentages mest. “Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Koeien horen in de wei, niet op stal”, stelt Wakker Dier.

Het gaat niet om kalfjes, want daarvan is het gebruikelijk dat ze op stal staan, maar om jonge dieren die nog een loopbaan als melkkoe te wachten staat. Het is volgens Wakker Dier belangrijk om jonge koeien de wei in te laten. “Koeien moeten namelijk léren grazen: op jonge leeftijd kijken ze dit af bij de oudere koeien. Bovendien versterkt weidegang hun immuunsysteem en ontwikkelt hun lichaam beter als ze veel kunnen bewegen.”

Ook melkkoeien komen nog steeds te weinig in de wei, naar de zin van Wakker Dier. Brancheorganisatie ZuivelNL meldde vorig jaar dat het percentage melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen is toegenomen. Het aandeel steeg in 2021 van 83,7 procent in 2020 tot 84,0 procent. Maar de tijd in de wei ligt volgens Wakker Dier “al zes jaar erg laag en neemt niet toe”.