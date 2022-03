Alexander Pechtold informateur in Den Bosch

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold wordt informateur in Den Bosch. Hij gaat onderzoeken hoe een nieuw college van burgemeester en wethouders kan worden samengesteld. Zodra de uitslag van de verkiezingen definitief is begint Pechtold met de verkennende gesprekken, maakte de gemeente Den Bosch vrijdag bekend.

Pechtold komt er op verzoek van D66-lijsttrekker Mike van der Geld. D66 werd volgens de voorlopige uitslag de grootste in de hoofdstad van Noord-Brabant en mag het voortouw nemen bij de vorming van een nieuw college.

In Den Bosch zijn zeventien partijen in de raad gekozen. Van der Geld stemde de benoeming van Pechtold af met alle fractievoorzitters. Komende maandag wordt het aantal stemmen per kandidaat en lijst vastgesteld, en maakt het centraal stembureau de definitieve verkiezingsuitslag bekend.

Pechtold was voor D66 van 2006 tot 2018 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij onder andere minister in het kabinet-Balkenende II en burgemeester van Wageningen.