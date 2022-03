Van der Burg: risico’s bij opvang Oekraïners niet uit te sluiten

Risico’s voor de veiligheid van Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen bij Nederlanders thuis zijn “nooit allemaal uit te sluiten” zegt staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg. Hij reageert op het bericht dat momenteel honderden Oekraïners worden opgevangen bij gastgezinnen die nog geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben overlegd.

Die opvang gebeurt via het burgerinitiatief Room for Ukraine. De organisatie koppelde naar eigen zeggen al meer dan vierhonderd vluchtelingen aan gastgezinnen, zonder dat die een VOG hebben aangeleverd.

Een VOG is een bewijs dat iemand geen strafbare feiten heeft begaan die in dit geval het bieden van opvang aan vluchtelingen onwenselijk maken. Het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) wees er deze week op dat de vele vrouwen die uit Oekraïne vluchten in Nederland het gevaar lopen slachtoffer te worden van uitbuiting.

Omdat Room for Ukraine een particulier initiatief is, heeft de overheid geen zicht op de opvang die via die organisatie loopt, legt Van der Burg uit. Hij benadrukt dat hij op het moment “heel erg blij” is met iedereen die hulp biedt aan Oekraïners. “Het overgrote deel van de mensen doet dat om de positieve redenen. Maar er zullen altijd mensen tussen zitten die wel misbruik maken van de situatie.”

De andere organisatie die op grote schaal onderdak regelt voor vluchtelingen, Takecarebnb, is aangesloten bij een consortium van meerdere clubs die huisvesting regelen in opdracht van de overheid. Gastgezinnen die via die organisatie opvang bieden, moeten verplicht een VOG overleggen. “Als we als overheid verantwoordelijk zijn voor de opvang moeten we zorgen dat het ook op een veilige manier gebeurt”, zegt de staatssecretaris daarover.

Het ministerie heeft het consortium gevraagd ook Room for Ukraine te benaderen voor samenwerking. Zodra het initiatief inderdaad voor de overheid gaat werken, zal het “aan de voorwaarden moeten voldoen”, aldus Van der Burg. Dat betekent dat ook met terugwerkende kracht gekeken kan worden naar de veiligheid van de mensen die nu al bij Nederlanders thuis zitten.

Room for Ukraine zegt de gastgezinnen die al onderdak bieden alsnog om een VOG te gaan vragen. Als zij die niet kunnen overleggen, zullen de vluchtelingen worden overgeplaatst, liet de organisatie al weten.